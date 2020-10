Roma, lo strano mix di Fonseca. Attacco quota 100 e baby difesa

Da anni si dice che la Serie A sia diventato un campionato per vecchi. Le squadre cercano molto di puntare su giocatori esperti e la Roma non è da meno. Fonseca però è riuscito a creare il giusto mix di giocatori titolari che alterna giovani giocatori a calciatori più anziani: ad esempio domenica sera in difesa sono scesi in campo Mancini, 24 anni, Ibanez, 21, e Kumbulla, 20, mentre in attacco c'erano Pedro, 33 anni, Dzeko, 34, e Mkhitaryan, 31. In totale nel reparto arretrato la somma delle età dei calciatori risultava 65 anni, mentre nel reparto offensivo era di 98 anni. Intanto dal mercato potrebbe arrivare il giocatore per riequilibrare lo squilibrio. Chris Smalling infatti sembra ormai prossimo al ritorno nella Capitale dopo la nuova offerta dei giallorossi al Manchester United, 15 milioni con bonus. Si attende oggi una risposta da parte dei Red Devils. In attacco si valutano sempre Borja Mayoral e Jovic dal Real Madrid, ma dalla Serie A potrebbe arrivare Vlahovic dalla Fiorentina, anche se il direttore sportivo Pradè smentisce la possibile trattativa con i giallorossi per il serbo.

(corsera)