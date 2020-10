Roma: la Champions non può attendere

La Roma deve spingere sull'acceleratore per non perdere subito di vista la zona Champions. Con un punto di due partite - e Milan e Napoli che sono arrivate dietro nella stagione scorsa e che adesso viaggiano a punteggio pieno - vincere a Udine diventa forzatamente la priorità rispetto alla trattativa complicata per riportare Smalling a Trigoria e al sorteggio di Nyon. «Non credo di cambiare molto: vediamo». Fonseca non annuncia la formazione, come fece la scorsa settimana prima di affrontare la Juve. Ma, con la rosa ridotta al minimo, la scelta è limitata. Possibile, dunque, la conferma degli interpreti usati contro i bianconeri. In dubbio c'è Mkhitaryan, escluso nelle esercitazioni degli ultimi giorni: se entra Diawara accanto a Veretout, sale Pellegrini da trequartista. Oppure spazio a Kluivert, senza toccare la coppia in mediana.

(Il Messaggero)