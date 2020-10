Roma in rosso: bilancio a -204 milioni, servono le plusvalenze

Era una notizia attesa, ma il rosso del bilancio della Roma spaventa. La stima previsionale del bilancio al 30 giugno 2020 parla di una situazione economica complicata: -188 milioni solo per il club, -204 per il bilancio consolidato (e cioè per la Roma e le società ad essa collegate), con un patrimonio netto negativo rispettivamente di 88,1 e 242,5 milioni (in flessione di 98,6 e 115 milioni).

È chiaro che sui conti hanno pesato i tanti ingaggi pesanti chiusi negli ultimi 3-4 anni, che hanno prodotto un innalzamento dei costi (il monte ingaggi della scorsa stagione si aggirava intorno ai 160 milioni lordi) a fronte dei quali non c’è stata un processo parallelo dei ricavi.

La strada per sistemare i conti, da qui a un anno, corre sostanzialmente su tre diverse corsie. La speranza di riattivare alcuni flussi finanziari come gli incassi da botteghino (a proposito, con Sport e Salute è stato raggiunto un accordo per uno sconto di 300mila euro sul canone d’affitto dell’Olimpico per la scorsa stagione, per la stagione in corso si vedranno gli sviluppi futuri). E poi la speranza di andare avanti in Europa League, che - arrivando fino in fondo – potrebbe portare in dote una trentina di milioni di euro.

Altro pilastro per risistemare i conti sono poi le cessioni e le conseguenti plusvalenze. In questa sessione la Roma ne ha fatte solo per 13 milioni. Infine la ricapitalizzazione, con i Friedkin (la proprietà ha già messo nelle casse 77,6 milioni per l’attività corrente) che entro fine anno completeranno l’aumento di capitale da 150 milioni.

