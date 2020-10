Roma in emergenza. Smalling ai box, Mancini positivo

Gianluca Mancini è risultato positivo al Covid-19. Assenza peggiore, in questo momento, non poteva capitare per il tecnico portoghese che lunedì sera, al Meazza affronterà il Milan. L’allarme riguarda la difesa, dove oltre a Mancini dovrà quasi certamente rinunciare anche a Chris Smalling. Fonseca e deve decidere se ritornare alla difesa a quattro, scelta fatta domenica scorsa contro il Benevento, o confermare lo schieramento a tre, utilizzato con continuità dalla fine della scorsa stagione (anche in Europa League). Nel primo caso le scelte sono praticamente obbligate con Kumbulla, che a Berna ha realizzato il suo primo gol in maglia giallorossa, al fianco di Roger Ibanez, in Svizzera lasciato precauzionalmente a riposo. Nel secondo caso, invece, Fonseca dovrà scegliere se, al fianco dei due giovanissimi, riabilitare Fazio o adattare di nuovo Bryan Cristante.

(Corsera)