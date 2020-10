Roma, in delirio per Chris

La Roma nella giornata di ieri ha potuto finalmente riabbracciare Chris Smalling. Al termine di una trattativa letteralmente infinita l'inglese è infatti tornato a disposizione di mister Fonseca, che potrà ora contare nuovamente su uno dei pilastri difensivi della passata stagione. Il dubbio adesso sembra essere quello relativo a chi dei quattro difensori prenderà parte alla linea a tre. Dando per scontata la titolarità di Smalling e allo stesso tempo di Mancini, dovrebbe essere uno tra Kumbulla e Ibanez, entrambi giovani ma già molto esperti e tecnici, ad accomodarsi in panchina. Fazio, non più partito direzione Sampdoria, dovrebbe fare da quinto centrale. Intanto è stata fissata per venerdì l'udienza per discutere davanti la Corte di Giustizia Federale dello 0-3 subito a tavolino contro l'Hellas Verona per l'errore dell'inserimento del nome di Diawara nelle liste partita.

(Il Messaggero)