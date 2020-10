Roma, i cinque "buchi" di un club che non ritrova anima e risultati

REPUBBLICA.IT (E. SISTI) - [..] A luglio si discuteva su quanto Fonseca potesse rischiare il posto. Pochi giorni fa il portoghese ribadiva di avere la fiducia della società. Ma chi sente il bisogno di dichiarare in pubblico una simile verità alimenta il sospetto che si tratti di una mezza bugia. La Roma è intrappolata nella sua stessa natura. Ha buchi ovunque. Cinque sembrano destinati ad allargarsi, se non muta lo scenario e se non si provvede a dotare il gruppo di nuove fondamenta.

Primo buco: la società: È consolante, dopo anni di pallottiana latitanza americana, avere un presidente che c'è, che va in tribuna col figlio, che sembra aver cura del suo investimento, anche etico, sentimentale. In pochi mesi, onestamente, Friedkin sembra aver assorbito ciò che a Pallotta non è riuscito in anni: capire il mondo in cui stava entrando. Ma non basta. Una società come la Roma ha bisogno di certezze, di quadri dirigenziali, di prospettive, di investimenti a medio e lungo termine. Non ha ancora un ds, che è poco meno che ammettere che una squadra possa permettersi di non avere un allenatore o che il pane possa fare a meno della farina. La società che ha rilevato Friedkin forse non c'è più e con lei le ossessive ricostruzioni del futuro vincolate al nuovo stadio: ma non c'è nemmeno ciò che dovrebbe andare a sostituirla. O almeno non ancora. [..]

Secondo buco: il carattere. La Roma non ne ha uno definito. Quel che si vede in campo è il riflesso, bagnato, di una luce fioca che parte dalla dirigenza e che la panchina non riesce a migliorare. La squadra non mette quasi mai sul campo l'aspetto invisibile dello sport: quel magazzino di informazioni che non si possono sempre tradurre in un numero e in fisicità e che portano un gruppo a dare più di quanto potrebbe. [..]

Terzo buco: l'allenatore. C'è molto di Fonseca in questa Roma. Ma non è una buona notizia. Fonseca è un signore, raramente lo vedi perdere le staffe. E forse neppure questa è una buona notizia. Magari è così anche quando nessuno guarda, nel "cubo" protetto degli allenamenti, è così a Trigoria. Manca di slancio. [..] La Roma di Fonseca è creativa per due minuti a partita. Per il resto balbetta. L'ultima domanda è: quanto Fonseca può ancora dare? Ma soprattutto: quanto può ancora togliere, imbastendo questa gabbia dalla quale prima o poi nessuno uscirà più? [..]

Quarto buco: la rosa. La Roma non ha una rosa equilibrata. Manca completamente un leader a centrocampo. [..] L'età delle "muse" potenziali è altissima: Dzeko 34, Pedro 33. Certi nuovi volti non hanno ancora fatto vedere nulla: Borja Mayoral, in prestito dal Real Madrid, sembra un pesce che con un salto nel vuoto è uscito dall'acquario, facendo quasi rimpiangere Kalinic. Un progetto per il domani non potrà mai partire né da Dzeko, né da Pedro. Forse nemmeno il presente, anche se soltanto loro due, e un po' meno Pellegrini, sanno come far girare la palla o servirla o renderla un assist. Dzeko apre gli spazi, Pedro va al doppio della velocità degli altri. Ma se è così evidente, vuol dire che c'è un problema. [..] Sicuramente un mercato va programmato. Ma con quali soldi? E con quale ds? L'assenza di Zaniolo ormai non può più essere un alibi. È decisamente più importante che i presenti non diano segnali di vita, piuttosto che lamentarsi della mancanza di un assente. [..]

Quinto buco: il dopo-Totti. La Roma spesso dimentica che vivere il dopo-Totti rimane un'impresa. [..] E se anche Totti tornasse in società, ciò ovviamente non basterebbe a compensare. Non c'è club al mondo capace di assorbire la fine di un'epoca come quella che Totti ha disegnato nella storia della Roma. Ma per provarci ci vuole forse un altro manico. E sicuramente un altro spirito.

