Roma, guida Borja. Assalto spagnolo all'Europa League

Stasera, per l'esordio romano in Europa, quattro giocatori iberici della Roma dovrebbero essere tutti in campo. Ad iniziare da Borja Mayoral, l’uomo che ha sostanzialmente il compito (e il dovere) di creare presto una valida alternativa in avanti all’utilizzo di Edin Dzeko. «Mayoral è un giovane che ha bisogno di adattarsi, finora ha giocato in una realtà diversa dalla nostra – dichiara Fonseca –. Contro lo Young Boys ha lavorato molto su un campo sintetico, è stato difficile per lui. Ma ho grande fiducia, dobbiamo capire che è un giovane che ha bisogno di tempo». Già, ed infatti la speranza è che già stasera possa andare molto meglio rispetto alla sfida di Berna, dove in effetti è apparso a lungo spaesato, quasi smarrito, di certo non pronto ad essere una valida alternativa a Dzeko.

Se Borja avrà il compito di fare gol, a Pau Lopez toccherà invece evitarli. Insomma, l’inizio e la fine della Roma saranno tutti di marca spagnola. Del resto, Fonseca anche oggi effettuerà un robusto turnover e l’impressione è che nel girone di Europa League sarà sempre così. Il tecnico darà fiducia anche a Villar in mezzo e a Carles Perez (rientrato da una fastidiosa tonsillite) sulla trequarti.

(Gasport)