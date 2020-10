Roma, gli spagnoli al ballo di coppa

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera alle 18:55 contro lo Young Boys nella prima gara del girone di Europa League 2020/2021. Fonseca però dovrà anche pensare a preservare la squadra in vista della gara di lunedì sera contro il Milan, che non può essere sottovalutata se si cerca di rientrare tra le prime quattro squadre che si qualificheranno in Champions League. Per questo motivo il portoghese starebbe pensando a qualche modifica degli interpreti in Svizzera, per preservare alcuni giocatori per San Siro. I cambi saranno all'insegna della bandiera spagnola. Tra i pali pronto a fare il suo esordio stagionale Pau Lopez, che il tecnico sta cercando di rivitalizzare dopo la stagione in calando da poco conclusa. A centrocampo spazio a Villar che conto il Benevento è stato protagonista con le sue giocate. Alle spalle della punta dovrebbe rifiatare Pedro, ma ci sarà comunque Carles Perez autore di una gran gol. Davanti Dzeko potrebbe accomodarsi in panchina, al suo posto pronto a esordire dal primo minuto c'è Borja Mayoral.

(Il Messaggero)