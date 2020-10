Roma-Fiorentina, oh yes. I diversi Usa di Friedkin e Commisso

Dan Friedkin e Rocco Commisso, pur assenti domani all’Olimpico per la sfida tra Roma e Fiorentina, hanno saputo superare l’Atlantico con un balzo per tuffarsi in una realtà profondamente diversa da quella Usa. A unirli c'è il desiderio di portare i loro club in una dimensione diversa. Friedkin lavora all’Opa obbligatoria, che potrebbe portare alla auspicata uscita di Borsa. I Friedkin hanno versato circa 292 milioni in meno di tre mesi di permanenza. Segno di un impegno che si evidenzia con una rivoluzione interna che prende piede. A breve, ad esempio, per ragioni personali potrebbe lasciare anche Paul Rogers, responsabile dell’area digital, potrebbe arrivare Maurizio Lombardo (ex Juve) mentre è tuttora in corso il casting per la scelta del d.s

Anche Commisso ha investito tanto (circa 320 milioni) a fronte di un fatturato falcidiato dal Covid (circa 95 milioni), anche se ha riportato il monte ingaggi della Fiorentina tra i primi 7 della Serie A. Probabilmente per via della carta d’identità, Rocco ha voglia di andare veloce.

(Gasport)