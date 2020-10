Roma, è Smalling il colpo Champions

Dan e Ryan Friedkin sono stati di parola: al fotofinish hanno rilanciato con lo United per riportare Smalling a Roma e rendere la difesa giallorossa più competitiva. Lì dietro, numericamente e qualitativamente, il gruppo è più forte. Soprattutto se Fonseca insisterà sulla linea a 3.

Lo spaventoso indebitamento del club, comunque, non ha permesso altre operazioni in entrata. Nel giorno del ritorno di Smalling nella Capitale, sono andati via altri 4 calciatori: Kluivert, Olsen e Antonucci in prestito e Perotti a titolo gratuito.

Fonseca, quindi, è stato accontentato con Smalling anche se avrebbe voluto qualche innesto in più. Ha spinto per ricevere il terzino/esterno titolare a destra e il vice Dzeko esperto. Rinforzi che non ha incassato (ma almeno il giovane Borja Mayoral come centravanti di scorta è arrivato).

Adesso bisogna vedere se i rinforzi basteranno per avvicinarsi alle principali rivali in campionato. Soprattutto a quelle che corrono per la zona Champions.

(Il Messaggero)