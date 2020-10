Roma, difesa senza i ministri

Fonseca perde un altro difensore. Si tratta di Mancini, risultato positivo al Covid-19. Ora il tecnico oltre a non avere ancora la riserva di Spinazzola e di Veretout-Pellegrini, deve rinunciare pure al difensore centrale e, nella settimana di Milan-Roma, non è proprio il massimo. Dopo aver visto contro il Benevento la vecchia difesa a quattro, Paulo Fonseca ha deciso di riaffidarsi ai tre: giocare con solo due centrali porta dei vantaggi, cioè la squadra attacca meglio, e qualche problema, ovvero la difesa è meno protetta, quindi più fragile. Uno sarà Kumbulla; un altro, Ibanez, che ha riposato in Europa League ed è pronto al rientro. E in mezzo? Poche ore per decidere e provare. Cristante è un'opzione forte. L'altra opzione è il bis di Fazio, che a Berna a giocato a destra dei tre centrali.

(Il Messaggero)