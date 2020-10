Roma: da Rangnick a Campos, pista straniera per il nuovo ds. E se Paratici..

Domani comincerà la settimana che potrebbe portare alla definizione del nuovo direttore sportivo della Roma, scrive l'edizione online del quotidiano sportivo. I Friedkin stanno operando in autonomia e segretezza con Eric Williamson. Sembra essere in vantaggio la pista straniera: i nuovi proprietari hanno parlato direttamente col tedesco Ralf Rangnick e con Michael Emenalo, ex direttore tecnico del Chelsea.

Sono stati sondati anche i profili di Victor Orta del Leeds e del portoghese Luis Campos, che - obbligato a sei mesi di soggiorno a Montecarlo dove è residente, mentre a Trigoria vorrebbero un dirigente sempre presente - potrebbe indirizzare i Friedkin verso un uomo di fiducia, che gli consenta di lavorare come consulente. Infine, attenzione alla situazione di Fabio Paratici: giovedì è in programma l'assemblea della Juventus. In caso di separazione con i bianconeri, Paratici è un candidato da tenere in considerazione.

(gazzetta.it)

