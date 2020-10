ROMA-CSKA SOFIA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Smalling, davanti c'è Borja. Turno di riposo per Pedro

LAROMA24.IT - "Smalling e Borja Mayoral giocheranno dall'inizio". Sono queste le prime due certezze di formazione annunciate ieri da Fonseca per la seconda sfida del girone di Europa League contro il Cska Sofia, in programma alle 21 all'Olimpico. In difesa, accanto all'inglese e davanti a Pau Lopez (portiere di Coppa), ci saranno Ibanez e Fazio, con Jesus che scalpita per una maglia. Fasce occupate da Karsdorp e Bruno Peres, con Villar e Cristante in mediana. Sulla trequarti turno di riposo per Pedro, al suo posto Carles Perez, mentre è indiziato a partire dal primo minuto Mkhitaryan (più di Pellegrini), che avrà il compito di supportare Borja Mayoral.

QUESTE LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI NAZIONALI

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Fazio, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Cristante, Peres; Perez, Mkhitaryan; Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Fazio; Karsdorp, Villar, Cristante, Peres; Perez, Mkhitaryan; Mayoral.

IL TEMPO: Pau Lopez; Fazio, Smalling, Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Peres; Perez, Mkhitaryan; Mayoral.

CORRIERE DELLA SERA: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Peres; Perez, Pellegrini; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Fazio, Smalling, Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Peres; Perez, Pellegrini; Mayoral.

IL ROMANISTA: Pau Lopez; Karsdorp, Smalling, Fazio, Peres; Villar, Cristante; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.