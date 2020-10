IL ROMANISTA - [...] Il dubbio vero della vigilia non è tanto sulla scelta dei giocatori (previsto un altro ampio turn over rispetto alla partita di lunedì) quanto sul sistema di gioco. Se, come sembra, tornerà alla difesa a 4 sarà la conferma che il 3421 gli dà maggiori garanzie soprattutto in fase di non possesso: finora solo in casa col Benevento Fonseca è partito con il 4231 (ma poi nel secondo tempo è tornato a difendere a 3, con Cristante più basso), mentre con Verona, Juventus, Udinese, Young Boys e Milan ha scelto il 3421.

Se gioca a 4 dovrebbe toccare a Peres più uno tra Spinazzola e Karsdorp, in mezzo al fianco di Smalling potrebbe essere nuovamente il turno di Fazio (Ibanez l'alternativa) [...].

