Roma: con Mayoral è piazza di Spagna

La Roma si è regalata la sua di piazza di Spagna. Ed è a Trigoria, dove con lo sbarco di ieri di Borja Mayoral gli spagnoli ora sono diventati ben 5 (Pedro, Carles Perez, Villar e Pau Lopez). Mai così tanti nella storia della Roma: la Spagna sta diventando quello che in passato per la Roma sono stati il Brasile e l’Argentina. Ieri è arrivato Borja Mayoral, volato poi con la squadra ad Udine. La formula è quella del prestito biennale, con il Real Madrid che incasserà subito 2 milioni, a cui si potranno aggiungere i 15 del diritto di riscatto fissato per il prossimo anno o i 20 del 2022. Con Mayoral la Roma ha sottoscritto già un contratto fino al 2025, prevedendo appunto l’eventuale riscatto.

(Gasport)