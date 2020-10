Roma, chi pensa a Ibra?

A Milano la Roma dovrà fare a meno di Gianluca Mancini, ieri risultato positivo al Covid, e probabilmente anche di Chris Smalling. La positività difensore azzurro ha messo in allarme tutti a Trigoria. La carica virale risulta blanda, ma visto che i tamponi fatti ieri alla squadra hanno dato esito negativo da ieri sera i calciatori sono tornati nelle proprie abitazioni, anche se in modalità «casa-lavoro-casa». Dunque non sarà Mancini a vedersela con Ibra, e questo costringerà i compagni di reparto al super-lavoro. Smalling invece ieri ha lavorato a parte per via della distorsione al ginocchio di cui è rimasto vittima qualche giorno fa. In ogni caso, per San Siro al massimo potrebbe andare in panchina. Toccherà dunque ai baby Ibanez e Kumbulla guidare la difesa lunedì sera contro il Milan.

(Gasport)