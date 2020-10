Roma, blitz per Smalling

La Roma questa volta sembra aver deciso di affondare definitivamente il colpo. Per questo motivo a muoversi è stato direttamente Guido Fienga, che nella giornata di ieri ha incontrato i la dirigenza del Manchester United per accordarsi sulle condizioni di cessione del cartellino di Chris Smalling. I giallorossi hanno recapitato una nuova offerta, 12 milioni più tre di bonus, e corrono praticamente da soli per il calciatore, visto che come ammesso ieri sera dal direttore sportivo dell'Inter i nerazzurri non venderanno Skriniar e non sono quindi a caccia di un giocatore sul mercato. Diverso il discorso per il vice Dzeko. I nomi in ballo infatti sono quelli di Borja Mayoral e Jovic del Real Madrid. La Roma preferirebbe il primo, con cui c'è già un accordo di massima, e non il secondo per una questione legata ai costi dell'ingaggio. Direttamente ai Friedkin però è stato proposto dalla Fiorentina l'attaccante serbo Vlahovic. I viola lo valutano 25 milioni, ma non hanno aperto al momento alla cessione alla Roma.

(Il Messaggero)