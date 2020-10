ROMA-BENEVENTO: le probabili formazioni dei quotidiani. Dubbio Santon-Peres. Pedro e Mkhitaryan a sostegno di Dzeko

LAROMA24.IT - Attesa finita: dopo la pausa per le Nazionali la Roma torna in campo stasera alle 20.45 contro il Benevento per la quarta giornata di Serie A. Paulo Fonseca farà i conti con l'assenza dell'ultimo minuto di Riccardo Calafiori, che si aggiunge a Diawara: entrambi sono positivi al Coronavirus. Formazione praticamente fatta per il tecnico portoghese. Unico dubbio quello sulla pedina da impiegare sull'out di destra: si giocano una maglia Davide Santon e Bruno Peres.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.



IL TEMPO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

IL ROMANISTA(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.