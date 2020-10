Roma: 4 nodi per il nuovo ds. Per la fascia piace Omeragic

Sono diversi i nomi che circolano riguardo il possibile nuovo ds della Roma: Boban, Boldt, Campos, Emenalo, Gandini, Berta, Rangnick, Voeller. Una volta scelto il nome su cui puntare, per il nuovo ds il lavoro da fare non sarà poco: Il mercato di gennaio è già alle porte, bisognerà correre ai ripari su quelle «due posizioni» che possono essere migliorate. La prima riguarda il terzino destro, ed è strettamente connessa alle eventuali partenze di Karsdorp e Bruno Peres. Piace al loro posto il diciottenne svizzero di origine bosniaca Becir Omeragic, in forza allo Zurigo. Il costo è di 4 milioni più 0,5 di bonus L’altra è quella di una attaccante, che l’allenatore avrebbe voluto al posto di Kluivert. Com’è noto, non è escluso un ritorno di fiamma su El Shaarawy.

Il compito del nuovo ds sarà anche quello di ridurre il monte ingaggi. Anche a gennaio si proverà a cedere Fazio e Juan Jesus, ma potrebbe partire anche Pau Lopez nel caso in cui arrivasse un'offerta considerata adeguata. Un altro rapporto che sembra arrivato ai titoli di coda è quello con Pastore: l'argentino ha un contratto fino al 2023 e guadagna oltre 4 milioni. Ad agosto saranno passati sei mesi dall’ultima apparizione in allenamento e in linea teorica la Roma potrebbe chiedere anche la rescissione unilaterale, ma un accordo fra le parti sembra la strada più praticabile.

Infine c'è anche la grana rinnovi da risolvere: quelli più urgenti riguardano Zaniolo, Pellegrini, Dzeko, e Calafiori. Il caso più complicato pare essere Calafiori, le cui richieste si aggirano a poco meno di un milione. A 18 anni, ha tanti corteggiatori e non è escluso un addio da plusvalenza.

(Gasport)