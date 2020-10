Ritorno al passato. La mossa di Fonseca per segnare di più

Anche in questo inizio di stagione Paulo Fonseca si sta dimostrando molto duttile. Ha plasmato la Roma con due vestiti diversi: quello elegante del 4-2-3-1 e quello più essenziale del 3-4-2-1. Contro il Benevento il tecnico è tornato al modulo che più adora, con la difesa a 4. Che poi sia stato 4-2-3-1 o 4-3-3 è sostanzialmente una sfumatura, legata alla posizione di Pellegrini.

È tornato a scegliere la difesa a 4 prima di tutto per avvicinare Pellegrini a Dzeko e creare maggiori pericoli in fase offensiva. Con questo modulo la Roma ha un giocatore in più davanti. Inoltre, il Benevento gioca con una punta e due trequartisti in appoggio e disporsi a 3 avrebbe voluto dire perdere un uomo in fase di costruzione. Il ritorno alla difesa a 4 ha permesso di aumentare il peso della manovra offensiva, ma ha anche tolto equilibrio.

Con i due moduli alcuni elementi cambiano il loro modo di giocare: tra questi Pellegrini, schierato come regista davanti alla difesa nel 3-4-2-1 e trequartista nel 4-2-3-1. Ma anche Pedro e Mkhitaryan, che a 3 giocano più stretti per lasciare liberi i corridoi laterali, e i terzini che coprono tutta la fascia.

(Gasport)