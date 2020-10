Ritorno a casa con paura

La Serie A si prepara a riaccogliere i giocatori di ritorno dalle proprie Nazionali nella speranza che nessuno risulti positivo al Covid-19. La Roma ha già avuto il responso della positività di Amadou Diawara, ma mancano altri 8 test per avere la certezza che il guineano sia l'unico fermato dal virus. Per il resto del massimo campionato italiano i giocatori rientranti saranno 13 per la Juventus, 10 per la Lazio, 11 per l'Atalanta, 16 per l'Inter, 14 per il Milan e 1 per il Napoli. La paura è che succeda ciò che è accaduto alla Nazionale Under 21 di Nicolato, che non scenderà in campo contro l'Irlanda per la qualificazione all'europeo di categoria che vedrà giocare l'Under 20 con l'aggiunta di soli quattro giocatori.

(corsera)