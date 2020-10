Rilancio Friedkin da 150 milioni a 210. Cresce il nuovo aumento di capitale

I Friedkin vanno avanti nell'opera di risanamento del club: ieri in un comunicato del club giallorosso la notizia di un 'rilancio' da 60 milioni di euro. Presa infatti in considerazione dalla nuova proprietà la possibilità di portare l'aumento di capitale dai 150 milioni previsti a 210, subordinato all'ok dell'assemblea dei soci del 9 dicembre. Previsto anche uno spostamento del termine per l'iniezione di liquidità, dal 31 dicembre di quest'anno a quello del 2021. Opa prorogata, invece, fino al 6 novembre.

Intanto, tornando a vicende più direttamente legate al campo, Paulo Fonseca attende di conoscere l'esito del ricorso presentato dalla Roma per Gianluca Mancini, per la riduzione della squalifica in Europa. Responso atteso per la giornata di domani, o al più per mercoledì.

(Il Messaggero)