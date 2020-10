Retromarcia Manchester: fumata grigia per Smalling

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Fumata grigia per la trattativa che dovrebbe portare Smalling ad indossare nuovamente la maglia della Roma. Ieri mattina, poco dopo le 11, è arrivato a Trigoria Jozo Palac, intermediario che negli ultimi mesi ha retto i fili dell’operazione tra i giallorossi e il Manchester United, che ha mostrato ampi segnali di irrigidimento una volta che l’affare era incanalato verso una positiva conclusione. Il procuratore ha incontrato il Ceo Fienga - nel centro sportivo era presente anche il vice-presidente Ryan Friedkin - e dopo circa un’ora e mezza ha lasciato, alquanto nervoso, l’ufficio dell’amministratore delegato, tornandovi poi nel pomeriggio. La Roma nelle conference call con l'Inghilterra ha registrato le nuove richieste dei Red Devils, dopo che nell’incontro andato in scena mercoledì nella sede del Manchester a Londra, quartiere Mayfair, c’era stata una stretta di mano virtuale tra le due società sulla base di circa 15 milioni di euro (bonus compresi), con gli ultimi dettagli che dovevano essere sistemati nell’appuntamento di venerdì. Il summit a Trigoria non ha però portato l’esisto sperato, visto che Palac e Fienga sono stati colti di sorpresa dalla posizione espressa dal club allenato da Solskjaer, che è ritornato a chiedere circa 20 milioni per privarsi del difensore centrale, per cui l’anno scorso la Roma aveva già versato 3 milioni per il prestito secco. Fronte Roma e fronte giocatore l'irritazione è evidente ed in particolare dall’entourage di Smalling lasciano trapelare un forte risentimento nei confronti del Manchester United, il cui comportamento è stato giudicato poco rispettoso e sorprendente. La trattativa - esce dai discorsi Dalot, - al Milan in prestito secco - non è però ancora saltata e anche oggi, ad un paio di giorni dalla fine del mercato, si continuerà a trattare per cercare di trovare un’intesa (Raiola offre Izzo come alternativa). Nessuna sorpresa per Borja Mayoral, partito con la Roma alla volta di Udine anche se non sarà utilizzabile in quanto non inserito in lista: i giallorossi hanno ufficializzato il trasferimento e verseranno 2 milioni al Real Madrid per il prestito biennale, con un diritto di riscatto a 15 milioni per il primo anno e a 20 milioni per il secondo. Salutano la Capitale il giovane laterale destro Bouah, che si accasa in prestito secco al Cosenza, e Coric che va in prestito con diritto di riscatto al VVV-Venlo. Per il ruolo di ds è intanto spuntato il nome di Mario Branco, ex Paok Salonicco.