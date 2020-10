Nella giornata di martedì in totale segretezza è andato in scena il primo incontro esplorativo tra i nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, con la sindaca Virginia Raggi. Questo è stato totalmente segretato ed è andato in scena all'interno dell'ambasciata degli Stati Uniti di via Veneto. I Friedkin hanno chiesto informazioni in merito alla questione stadio e la sindaca li ha rassicurati sul fatto che entro Natale si voterà per il sì al progetto.

(corsera)