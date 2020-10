Raggi-Friedkin faccia a faccia in ambasciata

Nella più totale riservatezza è andato in scena nella giornata di martedì l'incontro tra i nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, e la sindaca Virginia Raggi. Si è trattato solo di un incontro esplorativo, per conoscersi, anche se la questione stadio non è rimasta sulla sfondo. La sindaca ha rassicurato sul fatto che l'iter verrà completato nei prossimi mesi, Natale sembra essere la data limite, anche se nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro con gli esperti carte alla mano. Intanto sul mercato si lavora per il ritorno di Smalling, trattativa che potrebbe essere chiusa nella giornata di oggi dopo la nuova offerta presentata dalla Roma nella giornata di ieri. I giallorossi tirano un sospiro di sollievo anche per la sospensione dell'inibizione di Guido Fienga, che potrà quindi operare sul mercato.

(La Repubblica)