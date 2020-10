Raggi-Friedkin: c'è feeling. Il nuovo stadio è più vicino

Riservatezza è la parola d'ordine scelta dai nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, dal momento del loro arrivo nella Capitale. Per questo motivo non deve stupire che nella giornata di martedì sia andato in scena un incontro con la Sindaca Raggi all'interno dell'ambasciata degli Stati Uniti di cui nessuno sapeva nulla. Si è trattato soprattutto di un incontro formale, di presentazione, anche se il tema relativo allo stadio è stato trattato e i nuovi proprietari giallorossi hanno avuto le dovute rassicurazioni sul fatto che la sua volontà è quella di far votare il progetto entro dicembre. Inoltre c'è da segnalare l'ipotesi, estrema, di spostare il progetto in un'altra posizione. Questo porterebbe a un nuovo passo indietro, anche se non è da escludere che una nuova amministrazione possa essere più morbida. Intanto però Vitek è in attesa di rilevare i terreni di Tor di Valle, dopo essersi incontrato in Svizzera con i Friedkin e aver individuato una linea comune per lavorare insieme.

(gasport)