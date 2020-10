Quattro squadre hanno già bruciato mezzo miliardo

Juventus: -89,7 milioni. Roma: -204 milioni. Milan: -195 milioni. Lazio: -15,88 milioni. Il saldo netto di bilancio delle quattro delle prime sei squadre del campionato scorso supera il mezzo miliardo. [..] Ora tocca ora all'imprenditore Usa Dan Friedkin farsi carico di una prossima ricapitalizzazione della As Roma per almeno 100 milioni, dopo averla rilevata dal connazionale James Pallotta (dal 2012 ha speso 322 milioni) a fronte di una valutazione complessiva di 591 milioni, compresi i 413 milioni del debito. E se la Lazio di Claudio Lotito si lecca ferite gestibili (fatturato in calo a 104 milioni e rosso di 15,88 milioni), l'altro grande convalescente del calcio italiano è il Milan. Il club rossonero, come anticipato venerdì 9 ottobre da MF-Milano Finanza, ha archiviato l'esercizio 2019-2020 con un deficit record di 195 milioni. [..] Per rilanciare l'attività, il focus dei proprietari dei club è rappresentato dalla realizzazione dello stadio di proprietà. Un percorso che la Roma ha avviato da anni, individuando nell'area di Tor di Valle lo spazio per realizzare l'impianto. I terreni sono di proprietà di Eurnova, società che faceva riferimento a Luca Parnasi e che da mesi è oggetto di una trattativa con l'imprenditore ceco Radovan Vitek, tornato a farsi sotto in questi giorni con Unicredit (anche per i dossier Parsitalia e Capital Dev). Ma anche Friedkin è pronto a comprare la proprietà dell'area e accelerare sullo stadio. [..]

(Milano Finanza)