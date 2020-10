Protocollo sotto assedio. Più contagi e confusione, ora il calcio riflette: si torna all'antico?

Il bollettino di ieri, nella spietata crescita dei numeri dei contagi, ha aggiornato pure la lista delle positività del pallone al Covid-19 con i nomi degli interisti Nainggolan e Gagliardini. Mentre altri scienziati tornano ad attaccare il protocollo Figc-Cts ritenendolo ormai inadeguato alla nuova situazione epidemiologica. Le squadre in isolamento intanto vanno avanti con spartiti differenti. Alcuni dei calciatori che sono stati dichiarati «contatti diretti» sono partiti per la Nazionale. Una parte con il permesso delle ASL dopo il doppio tampone negativo, altri senza, come si evince dalla stessa denuncia Juve che ha portato all’apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica di Torino e della Procura Figc. Insomma, troppa confusione. Mentre all’orizzonte riappaiono due fantasmi: la famosa bolla stile NBA, rimandata a casa a maggio perché giudicata insostenibile, e il rifugio per cause di forza maggiore nei playoff.

(gasport)