Primavera: la Roma blinda Ndiaye

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma Primavera - prima a punteggio pieno dopo cinque giornate - domenica scenderà in campo al Tre Fontane contro la Juventus. Gli ottimi risultati che la squadra di De Rossi sta ottenendo hanno inevitabilmente fatto finire diversi elementi nel mirino di squadre di Serie A e B, motivo per cui il club sta lavorando ad alcuni rinnovi. L'ultimo messo a segno è quello del senegalese Codou Ndiaye: la società giallorossa si è incontrata ieri con gli agenti del classe 2002 (è seguito da Giorgio Ghirardi e Miriam Peruzzi) e ha raggiunto un'intesa di massima per un quadriennale che verrà ratificato la prossima settimana. Un altro rinnovo a cui la Roma sta lavorando è quello di Tommaso Milanese, convocato ieri per la prima volta in Europa League da Fonseca. La Roma è attualmente in trattativa con l'entourage del centrocampista classe 2002 e potrebbero esserci novità nelle prossime settimane.