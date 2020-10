Positivo anche Diawara

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Non si può certo dire che la stagione 2020/21 sia iniziata con il piede giusto per Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma è stato infatti involontariamente coinvolto nel caso-liste che ha portato al 3-0 a tavolino con il Verona, ha perso il posto da titolare a centrocampo in favore di Pellegrini e ieri è risultato positivo al Covid-19 (in precedenza era toccato a Mirante, Peres, Perez e Kluivert). Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore con un post su Instagram: “Sono positivo al Covid, ma voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister il prima possibile!”. La positività del classe 1997 non ha fatto però scattare alcun allarme ulteriore a Trigoria, visto che Diawara si è unito alla Guinea la sera di lunedì 5 ottobre e non è venuto a contatti con altri giallorossi, effettuando il tampone al Campus Biomedico subito dopo essere tornato dal Portogallo, dove era impegnato con la sua nazionale (venerdì era risultato negativo al tampone). La selezione africana ha dovuto fare i conti con un vero e proprio focolaio all’interno della squadra, tanto da dover annullare l’amichevole con il Gambia che era in programma per oggi per evitare altri contagi e soprattutto perché non c’erano undici calciatori a disposizione.