Pjanic: "Totti è il Re di Roma. Lui e De Rossi mi hanno aiutato tantissimo"

TUTTOSPORT - Miralem Pjanic, ex centrocampista di Lione, Roma e Juventus attualmente al Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano in cui ha parlato anche del suo del suo rapporto con Francesco Totti e del suo periodo in giallorosso. Queste alcune delle sue parole:

Nella tua carriera hai giocato tra gli altri con Francesco Totti e Juninho Pernambucano. Se dovessi compilare la formazione dei giocatori con cui hai giocato viene fuori una specie di All Star degli ultimi vent’anni…

Tanta roba! Sì, perché poi devi mettere Buffon dietro. Ho avuto la fortuna di giocare anche con Totti, per me è stato un fratello. Lui e De Rossi mi hanno aiutato tantissimo quando arrivai a Roma. Oggi sono ancora molto legato a Totti, ci sentiamo molto spesso: è stato il Re di Roma, ha scritto una storia incredibile. Si conoscono le opportunità che aveva di lasciare il club e come lui le abbia sempre rifiutate. Forse non è stato considerato quanto è dovuto perché il suo talento è stato pazzesco. Il calcio mi ha dato l’opportunità di aver conosciuto tutti questi campioni: sono stato fortunato.