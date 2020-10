Sarà il reparto offensivo della Roma il pericolo numero 1 per il Milan, stasera. Lo ha ammesso candidamente in conferenza stampa Stefano Pioli. Il tecnico dei rossoneri non ha escluso a priori l'impiego di Calhanoglu, risparmiato in Europa League per una distorsione alla caviglia. Partirà sicuramente dalla panchina, invece, Sandro Tonali.

(Il Messaggero)