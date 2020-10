Pellegrini brilla in maglia azzurra e cerca continuità

La Roma è pronta a riabbracciare uno dei giocatori che durante le settimane dedicate alle Nazionali è stato in grande spolvero: Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso però è al centro di una piccola polemica, relativa al ruolo che deve occupare in mezzo al campo. Se infatti con Mancini ha brillato come esterno del 4-3-3, con Fonseca il giocatore è stato abbassato a regista nel 3-4-2-1, visto che il portoghese vuole avere in campo contemporaneamente lui, Pedro e Mkhitaryan. Pellegrini però rischia di non avere stabilità e perdersi tra vari ruoli in cui non sa riconoscersi.

(La Repubblica)