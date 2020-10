Pedro, prima gemma e la Roma fa festa

Pedro firma la vittoria, sofferta e di misura (0-1), alla Dacia Arena contro l'Udinese che, dopo 3 partite, è ancora senza punti e reti. La giocata dello spagnolo è più efficace del gioco nella notte in Friuli. E comunque utile per riprendere quota in classifica. Bisogna per ora accontentarsi: la rosa è incompleta. È la Roma a fare la partita, alzando la difesa e spostando la palla da un lato all'altro. Non rapidamente, e l'Udinese ha il tempo per sistemarsi davanti a Musso, allineando 5 giocatori. A risolvere la gara ci pensa Pedro con un assolo: destro potente da fuori, con il palo a far da sponda. L'attacco, dunque, interrompe il digiuno e la Roma riesce a vincere nonostante negli ultimi 36 minuti non calci più in porta.

(Il Messaggero)