Pedro-gol scuote la Roma «Si gioca per lo scudetto»

La prima vittoria in campionato della Roma porta la firma di Pedro: «Sono contento di aver segnato- le parole dello spagnolo - per la vittoria e per i tre punti che erano importanti per noi. Abbiamo fatto una buona partita, la soddisfazione non è solo personale ma di squadra. È sempre difficile giocare contro l’Udinese, sono una squadra compatta; io sono contento di stare qui, di giocare con calciatori esperti come Dzeko e Mkhitaryan. Il nostro obiettivo? Vincere tutte le partite, sappiamo che per lo scudetto è difficile ma non impossibile. Se non riusciremo a vincere il titolo dobbiamo entrare in Champions League».

(Corsera)