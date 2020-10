Paulo, la baby squadra sbaglia e cresce: «Possiamo far meglio dell'anno scorso»

Fonseca nonostante il pareggio per 3-3 può ritenersi soddisfatto della gara contro il Milan di ieri sera. Alla propria squadra aveva chiesto ambizione e coraggio, contro un avversario che non ha raccolto fino a questo momento una striscia di risultati utili anche maggiore di quella giallorossa, che con ieri sera ha toccato quota 13. Al termine della gara è proprio il tecnico portoghese a spiegare al microfono dei cronisti le proprie sensazioni: «Abbiamo segnato tre reti, è stata una gara molto equilibrata. Quello che non va è che abbiamo subito tre gol e sbagliato qualche passaggio di troppo nel fraseggio finale. Passo in avanti? Io volevo vincerla la partita, ma alla fine è un buon punto». Concludendo con un passaggio anche sulle vere potenzialità della squadra: «Se parliamo di investimenti, siamo d'accordo che ci sono due squadre più forti delle altre...Noi possiamo fare meglio dello scorso anno. Dobbiamo dimostrare di essere ambiziosi».

(Il Messaggero)