Over 30 d’oro, Dzeko e Mirante cinquina col brivido

I Friedkin si godono la prima dilagante vittoria casalinga della Roma (5-2) davanti ai loro occhi, dopo il pareggio contro la Juventus. Vittima il Benevento, che dà del filo da torcere alla squadra di Fonseca, ma poi soccombe alla maggior qualità dei giallorossi. Primi gol per Edin Dzeko, che diventa il quarto marcatore di sempre in solitaria della storia della Roma, un traguardo pazzesco. Insegue l’ennesimo record, il capitano, mentre Fonseca studia il turnover da adottare con l’inizio dell’Europa League. Sarà difficile per lui non confermare Mirante, portiere determinante anche ieri sera contro il Benevento, giocatore lucido e padrone della sua area. Ma ha 37 anni e inevitabilmente dovrà riposare, non potendo giocare tre gare in una settimana. E Fonseca non può ignorare Pau Lopez, costato quasi trenta milioni, tra una cosa e l’altra, patrimonio che rischia di deprezzarsi più di quello che già non abbia fatto.

(La Repubblica)