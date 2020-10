Ora Smalling è pronto a far crescere anche i suoi fratellini

La Roma non vedeva l’ora di riavere Chris Smalling. Il fatto di averlo riportato a Roma è stata una mossa importante anche per i compagni di reparto Mancini e Ibanez. “Le grandi squadre hanno bisogno di avere dei leader in campo e nella Roma ce ne sono molti”. Ora sarà anche più facile guidare i suoi giovani compagni di reparto. Il difensore inglese ieri, durante la sua presentazione, è apparso molto determinato: “Con un anno di esperienza in più, sono convinto che la squadra sia più forte di quella della scorsa stagione”.

"I Friedkin sono sempre a Trigoria, ci fanno sentire una vera famiglia - ha proseguito -. Mi è capitato poche volte in passato di vedere i proprietari di un club al fianco di una squadra. E questo è importante per raggiungere i nostri obiettivi”. E sul discorso-capitano che ha tenuto banco gli ultimi giorni, Chris ha risposto così: “Penso che Dzeko sia uno dei migliori”.

(Gasport)