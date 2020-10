Oggi si discute il ricorso per Fienga e il medico. Poi il caso-Verona

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Oggi alle ore 13 sarà discusso il ricorso della Roma contro l’inibizione di un mese del Ceo giallorosso Guido Fienga, oltre alla squalifica di 20 giorni per il dottor Manara e la multa di €7.000 alla società, per responsabilità oggettiva nel mancato rispetto delle norme anti-Covid in occasione di Napoli-Roma dello scorso agosto. Nei prossimi giorni, invece, la Roma attende una comunicazione sulla data in cui sarà fissata l’udienza sulla Corte Sportiva d’Appello sul ricorso presentato dalla società contro il 3-0 a tavolino decretato in favore dell’Hellas Verona, per la prima giornata di Serie A, dovuto all’errore nella compilazione delle liste.