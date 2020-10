Oggi il Cska Sofia, Fonseca difende il suo gruppo

Sentendo parlare Paulo Fonseca a Trigoria la sensazione è che sia importante fotografare il momento suo e della Roma. Il tecnico giallorosso, infatti, dice che «la squadra sta bene, ha carattere ed è in fiducia» ma dice anche, rivolto a se stesso, che «pensa solo al lavoro» ma che ritiene le critiche che spesso gli vengono rivolte siano ingenerose. Lo puntualizza in una conferenza in cui ufficializza che questa sera contro il Cska Sofia all’Olimpico darà ancora fiducia a Borja Mayoral e ritroverà Smalling: «Borja è giovane, mi fido, ma ha bisogno di tempo per adattarsi. Chris giocherà dall’inizio, ma quando parliamo i prendere gol non possiamo parlare solo di difensori. Smalling è molto importante per noi, ma dobbiamo parlare di questi tre ragazzi (Kumbulla, Ibanez e Mancini, ndr) che quando hanno giocato hanno fatto sempre bene».

(La Repubblica)