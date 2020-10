Nemici-amici: quando Pioli non rinunciava mai a Veretout

Se c’è un allenatore a cui Jordan Veretout è profondamente legato per mille motivi, quello è proprio Stefano Pioli. Già, proprio lui, l’uomo che lo ha lanciato e plasmato con la maglia della Fiorentina, regalandogli di fatto una seconda chance nel calcio che conta. Domani, però, saranno l'uno contro l'altro. E magari Jordan proverà a bagnare la prestazione anche con un gol che dia invece la vittoria alla sua Roma. Con tanti saluti al passato, due anni vissuti insieme in cui Pioli non faceva mai a meno di Veretout. A meno che non fosse squalificato o infortunato. In caso contrario, una maglia da titolare per Jordan era sempre lì, pronta nel suo armadietto. Pioli lo fece esordire prima da mezzala e poi anche da regista davanti alla difesa. Esperimenti, a volte andati bene ed altre meno. Ma sempre con la massima fiducia e la massima stima.

(gasport)