[...] Così come si può affermare che il monte ingaggi, sfruttando anche il decreto rilancio che consente una fiscalizzazione meno pesante (quattro giocatori ne usufruiranno, Smalling, Mkhitaryan, Pedro e Borja Mayoral), per la stagione che è appena cominciata (ma finirà?) sia stato realmente tagliato per oltre venti milioni, scendendo sotto la soglia dei cento escludendo lo staff tecnico.

Unica stella polare che non è stata seguita è stata quella delle plusvalenze. Stella polare che per certi versi era la più importante visto che i conti del club giallorosso ci hanno appena detto che il rosso ha superato quota duecento milioni. E questo aspetto, pensando al futuro, non può far stare tranquilli. Ne sono state fatte per appena tredici milioni (9 Schick, 2 Gonalons, 1 Defrel, 1 Kolarov). Ne mancano minimo altri cento. [...]

(Il Romanista)

