Mkhitaryan cerca il gol, la Primavera ne fa 4 alla Lazio

Manca solo lui, nel tridente, alla voci marcatori, ma la presenza Mkhitaryan resta fondamentale per la Roma. Fin qui, tra campionato ed Europa League, 4 assist. Per il gol l'appuntamento è solo rimandato, magari al Milan, a cui l'armeno segnò ai tempi dell'Arsenal, in Europa League nel 2018 quando i Gunners si imposero nell'andata degli ottavi di San Siro per 0-2- Nel frattempo ieri, nel campionato Primavera, i giallorossi di mister De Rossi hanno avuto la meglio nel derby contro la Lazio con un secco 0-4, reti di Providence, Milanesi, Tripli e Ciervo.

(Il Messaggero)