Mister quanto costi? Conte il re, Fonseca secondo con 2,5 milioni di ingaggio

Il tecnico più pagato d'Italia è Antonio Conte che all'Inter percepisce 12 milioni netti sino al 2022, che al club costano 24 lordi. In questa speciale classifica l'Inter scavalca la Juve: Pirlo infatti guadagna 1,8 milioni netti (3,6 lordi). Sul bilancio dei bianconeri però pesa ancora l'ingaggio di Sarri 5,5 milioni netti (11 lordi), l'Inter invece deve pagare ancora Spalletti che è legato ai nerazzurri sino al giugno prossimo per 4,5 milioni netti (al lordo 9).

Attualmente l'allenatore in attività più pagato in Serie A dopo Conte è Fonseca. Il portoghese percepisce 2,5 milioni all'anno, la stagione però per il portoghese si è aperta con alcune fibrillazioni che attualmente avvicinano pericolosamente Rangnick alla panchina della Roma.

(Gasport)