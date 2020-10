Milik tratta per l’addio a gennaio

Il Napoli accelera per cedere Milik a gennaio. Ieri il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo del Napoli Giuntoli e l'agente del giocatore David Pantak si sono incontrati per risanare un rapporto ai ferri corti e per aprire alla sua cessione nella prossima sessione di mercato per evitare una partenza a parametro zero. Sulle tracce di Milik, oltre alla Fiorentina e ad alcuni club di Premier League, c'è soprattutto la Roma che continua a cercare un centravanti di riserva viste anche le prestazioni deludenti di Borja Mayoral.

(Tuttosport)