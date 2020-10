MILAN-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Mancini, Santon in vantaggio su Peres. Pedro e Mkhitaryan a supporto di Dzeko

LAROMA24.IT - Archiviato il capitolo Europa League la Roma torna al campionato: appuntamento alle 20.45 di stasera a San Siro dove i giallorossi affronteranno il Milan di Stefano Pioli, pure reduce dall'impegno di giovedì sera contro il Celtic. Paulo Fonseca non potrà ancora contare su Chris Smalling - possibile il recupero del centrale per la prossima sfida europea contro il CSKA Sofia -, ma recupera Gianluca Mancini che partirà dal 1'. Dopo la rivoluzione contro lo Young Boys il tecnico giallorosso torna ad affidarsi alle cosiddette prime linee: Kumbulla e Ibanez completeranno la difesa a 3, piccolo dubbio Santon-Peres sulla destra, mentre Spinazzola, Veretout e Pellegrini si sistemeranno sicuramente in mediana.

Pedro e Mkhitaryan, invece, agiranno a supporto di Edin Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI NAZIONALI

LEGGO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

