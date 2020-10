Micky, Pedro & c. Fonseca sorride con gli over trenta

Trentasette anni Mirante, trentaquattro Dzeko, trentatré Pedro, trentuno Mkhitaryan, costati in tutto 28 milioni: se c’è un gruppo di giocatori a cui Fonseca non rinuncerebbe mai è questo. A loro va aggiunto Smalling – 31 anni anche lui -, che con il portiere e i tre attaccanti rappresenta la spina dorsale di una squadra che fatica ancora tanto, troppo, a trovare se stessa, ma ha un gruppo di over 30 che per l’allenatore sono imprescindibili. Ieri Dzeko ha segnato due gol (il numero 107 e il numero 108 della sua storia romanista, quarto marcatore all time in solitaria a meno 3 centri dal podio), Mkhitaryan ha regalato due assist al bosniaco e ha, a sua volta, trovato il gol, però annullato, Pedro ha segnato e ha procurato il rigore poi trasformato da Veretout. Mirante, infine, è stato ancora una volta preziosissimo: con un lancio millimetrico ha innescato l’azione del primo gol di Dzeko e aveva anche parato il rigore di Lapadula, più rapido poi dei difensori romanisti a ribattere in rete: “Ho visto Micky libero e l’ho cercato, poi sono stati bravi gli attaccanti a concretizzare l’azione”.

(gasport)