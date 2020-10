Micki a Putin e Trump: «L’Armenia è in pericolo»

Mkhitaryan, giocatore della Roma, da alcuni giorni attraverso i propri canali social sta cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito agli argomenti della guerra in atto tra il suo paese, l'Armenia, e l’Azerbaigian per il Nagorno Karabakh. Il giocatore per questo motivo nella giornata di ieri ha scritto una lettera, indirizzata a Trump, Macron e Putin, in cui ha chiesto aiuto per fermare questa tragedia. «La guerra entra nella seconda settimana di scontri e l’Armenia e l’Artaskh continuano a difendere il proprio diritto di essere una Nazione indipendente,di continuare ad esistere sui territori storicamente occupati e di preservare il proprio patrimonio di valori Cristiani. È estremamente triste vedere come l’esercito dell’Azerbaigan stia deliberatamente puntando obiettivi come scuole e asili, residenze civili, ospedali ed in altri centri densamente abitati. Dal profondo del mio cuore vi chiedo di fare tutto quanto è in vostro potere per interrompere questa tragedia».

(Il Messaggero)