Media company, la Lega sceglie Cvc. Novità Amazon per la Champions

In Lega passa la linea del presidente Dal Pino. L'assemblea ha dato l'esclusiva alla cordata formata da Cvc con Advent e Fsi per verificare la fattibilità sulla creazione della media company con la Confindustria del pallone (erano necessari 14 voti). Superata, quindi, la concorrenza dell'asse Bain-Nb Renaissance (1,35 miliardi di euro) e di Fortress che solo due giorni fa aveva inviato una proposta last minute. La durata dell'esclusiva si aggira attorno alle tre-quattro settimane, in commissione per trattare ci sono tra gli altri Agnelli, De Laurentiis e Fienga. L'obiettivo è gestire e commercializzare i diritti televisivi dei prossimi 10 anni del calcio italiano con un'offerta che si aggira attorno agli 1,6 miliardi di euro. Ieri intanto c'è stata l'apertura delle buste per i diritti della Champions del triennio 2021-2024. Sono quattro i pacchetti (A1 prevede la prima scelta del miglior match del martedì, per un totale di 16 partite in esclusiva; A2 prevede invece la prima scelta del miglior match del mercoledì e la finale di Supercoppa, per un totale di 17 partite in esclusiva. Per la slot A2 c'è Amazon che avrebbe offerto 80 milioni di euro.

(Il Messaggero)