Marcatura stretta

Il mondo del calcio a stento è riuscito a ripartire dopo il lungo periodo di stop causato dal lockdown per contrastare la pandemia, ma le conseguenze soprattutto sul piano economico sono state molto pesanti. Le squadre di Serie A infatti hanno chiuso i propri bilanci fortemente in rosso, vedi anche quello della Roma. In totale sono mancati circa 300 milioni dagli introiti dei biglietti per le gare casalinghe e delle varie competizioni, campionato e coppa; 100 milioni provenienti dalla risoluzione dei contratti degli sponsor; 60 milioni mancati dall'hospitality; circa 40 milioni mancati dalla vendita del merch delle squadre. Un calcolo ha previsto che i ricavi totale delle squadre del massimo campionato italiano ammonteranno a 2,5 miliardi, in netto calo rispetto a quelli dell'anno passato dove erano di 3,3 miliardi. Un nuovo stop per il mondo del calcio sarebbe impossibile da gestire e deleterio per tutti, tifosi compresi.

(MilanoFinanza)